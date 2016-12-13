Dolarını bozdurana Volkswagen kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına bir geri dönüş de Keçiören Belediyesi’nden geldi. ‘Ulusal Paramız, Milli Davamız’ sloganıyla başlattıkları kampanya dahilinde 100 dolar veya 100 euro bozduran vatandaşa 1974 alışılmış model Volkswagen çekiliş ile hediye edilecek. Belediye Başkanı Mustafa Ak kampanyanın çıkış noktasını medyaya anlattı.

Türkiye’de bilhassa döviz üzerinden oynanmak istenen bir oyun olduğunu vurgulayan Başkan Ak, “Şuanda biliyorsunuz Türkiye’de özellikle döviz üzerinden oynanmak istenen bir oyun var, Türk ekonomisine darbe vurmak isteyip ve Türkiye’nin dengesini bozmaya çalışan bir lobi var. Bu lobiye aleyhinde sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir hitabe koyuş ve ortaya konulan bir mücadele var, biz de bu mücadelenin içerisinde yer olmak istedik ve ulusal paramızı ulusal davamız olarak görüyoruz, ulusal paramıza olan yönelimi arttırmak için böyle bir kampanya yaptık” ifadelerini kullandı.

“Ulusal bir dava olarak görüyoruz”

Neden böyle bir slogan kullandıklarını ifade eden Ak, “Bizim şuanda ekonomimiz enerjik bir ekonomi, bir fazla krizi atlattı ve üstesinden geldi. Şu Anda de Türkiye ekonomisine dönük olarak da dövizle alakalı, faizle alakalı bir lobi var. Biz burada milli ekonomimizin ayakta kalması için milli paramız olan tl’nin değerlenmesi ve döviz karşısında bu değerini kaybetmemesi için böyle bir kampanyanın içerisinde yer elde etmek istedik ve bunu da milli bir dava olarak görüyoruz. bununla beraber bizim 15 Temmuz’daki karşılaşmış olduğumuz darbenin devamı biçiminde olduğunu düşünüyoruz çünkü o dönemde silahla yapamadıklarını acilen parayla, dövizle, faizle yapmaya çalışıyorlar buna aleyhinde da bir duruş sergilememiz gerekiyor böylece olayı bir ulusal dava olarak görüyoruz” biçiminde konuştu.

Esnaf kardeşlerimiz bize bununla alakalı bir teklifte bulundular, biz böyle bir kampanyanın zaten başlangıcını yapacaktık ama buna bir hediye belirlemek fikri geldi, ‘bu hediyeyi biz karşılayalım, bizim de katkımız olsun’ diye esnaf kardeşlerimiz kendi aralarında topladıkları parayla bize bu arabayı getirdiler. Biz de çekilişe koyduk ve her 100 dolar ya da 100 euro bozduran fişe bir tane çekiliş numarası vereceğiz ve çekilişe katılan kişiler arasındaki kazanana da bu arabayı hediye edeceğiz. Teşvik konusunda zaten bir akıntı var, vatandaşlar zaten dövizlerini bozduruyorlar bunu kayıtlarda da fazla rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun azıcık daha teşvikli ve insanları motive edebilecek, eğlenceli bir ülkü getirmeyi istiyoruz, çünkü bunun bir uğraş olduğunu, kendi ülkesine, kendi ekonomisine, kendi milli parasına sahip çıkmanın bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz dolayısıyla bu ulusal şuur içerisinde olan bütün vatandaşlarımızın katılacağına inanıyorum” diye konuştu.

15 Aralık – 31 Aralık tarihleri aralarında sürecek kampanya sonrası 2 Ocak’ta yapılacak çekiliş ile araba sahibini bulacak.