Domates fiyatlarını protesto, vatandaşa yaradı

Kadirlili meslek adamı Kasım Yasdıoğlu ilçede acayip bir protestoya imza attı. Piyasada kilogramı 6 TL’ye dek satılan domatesin bu hızlı yükselişine tepki gösteren Yasdıoğlu, sebze halinden 4 liraya aldığı bir buçuk ton domatesi halka zararına sattı.

Şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi üstünde kasalarla getirilen domatesin kilosunun 2.49 TL’den satıldığını duyan vatandaşlar da tezgaha yoğun ilgi gösterdi. Hem domatesin yanısıra yine piyasa da kilogramı 2,50 TL olan salatalığı da yeniden zararına 50 kuruşa sattı.

Iş adamı Kasım Yasdıoğlu, “Piyasada domatesin kilogramı 6 liradan satılıyor. Ben kendimde sorumluluk hissettim, bu fiyat gösterişli şekilde fiyatı yüksek. Halden 4 liraya aldığım domatesi 2 buçuk liradan vatandaşa satıyorum. Bundan önce dolar bozdurma da hepimiz sorumluluk göstermiştik. Kendimce bu da milli seferberlik ve yükümlülük” dedi.

Yüksel İbicioğlu

