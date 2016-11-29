Domuzlara istinat duvarlı önlem

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde özellikle kış aylarında sık görülen ve tehlike oluşturan yaban domuzlarına karşı, yerleşkeyi çevreleyen alanın 4 kilometrelik bölümüne istinat duvarı örülüyor.

Üniversite yönetimi, özellikle kış aylarında yiyecek bulmak amacıyla yerleşke içerisine inen ve öğrenciler için tehlike oluşturan yaban domuzlarına karşı tedbir aldı. Tedbirler kapsamında yerleşke yakınındaki ormanlık alan ile üniversite kampüsü arasına 60 santimetre yüksekliğinde istinat duvarı yapımına başlandı. Üzerine çekilecek tel örgülerle yüksekliği artırılacak duvarın uzunluğu 4 kilometre olacak.

Duvar inşaatını inceleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin üst kısmının ormanlık olduğunu ve özellikle kış aylarında yabani hayvanların su ve yiyecek bulmak için kampüse indiğini söyledi.

Özellikle domuzların yerleşkeye çok fazla geldiğini aktaran Yıldız, şunları söyledi:

“Üniversitemizde ikinci öğretim yapılıyor. Öğrencilerimiz gece 22.30’da dersten çıkıyor. Bir de lojmanlarımızda oturan hocalarımız var. Yabani hayvanların üniversitemize girmesini, herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için bir duvar çekmeye karar vermiştik. Duvarımız 4 kilometre uzunluğunda olacak, 4 kilometrenin bin 200 metresi tamamlandı. Havalar iyi gittiği müddetçe en kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz.”

Yıldız, duvarın yüksekliğinin tel örgülerle 2,1 metreye çıkartılacağını dile getirerek “Duvarımız, Kayseri yolundaki lojmanlarımızın olduğu yerden başlayıp, Fadlum Irmağı’na kadar devam edecek. Yabani hayvanların üniversitemize girmesini bu sayede engellenmiş olacağız.” dedi.