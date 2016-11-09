“Donald Trump” için marka tescil başvurusunda bulunmuş

– Kırıkkaleli bir iş adamının yaklaşık 4,5 ay önce “Donald Trump” ismi için Türk Patent Enstitüsüne marka tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de bir iş adamının, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın ismi için yaklaşık 4,5 ay önce marka tescil başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kentte 8 yıldır gayrimenkul sektöründe çalışan iç mimar Mustafa Akyürek (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın sektörde duayen olduğunu söyledi.

Bu nedenle Türk Patent Enstitüsüne 22 Haziran 2016’da, “Gayrimenkul Komisyonculuğu, Müşavirliği ve İdaresi Hizmetleri” sınıfında marka tescil başvurusunda bulunduğunu aktaran Akyürek, başvuruyu “Donald Trump” markası adıyla yaptığını belirtti.

Akyürek, gayrimenkul sektöründe var olma mücadelesi verdiklerini anlatarak, “22 Haziran 2016’da patent uzmanımız tarafından Türk Patent Enstitüsüne başvurumuz gerçekleşti. 22 Temmuz 2016’da yayın kararı alındı. 3 ay içinde itiraz gelmezse tescil kararı çıkıyor. 24 Ekim 2016’da Sayın Donald Trump’ın Türkiye’deki avukatı tarafından Türk Patent Enstitüsüne itiraz dilekçesi geldi. Biz de savunmamızı verdik. İnşallah, bizim lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Trump’ın ABD emlak sektörünün duayeni olduğu için böyle bir başvuru yaptığını dile getiren Akyürek, “ABD Başkanı olduğundan dolayı değil, emlak sektörünün duayeni olduğu için ismine patent başvurusunda bulunduk.” dedi.

Akyürek, ABD’deki başkanlık seçimleriyle ilgili tahminlerinin tuttuğunu da belirterek, “Biz kendimiz ve Türkiye için Trump’ı destekliyorduk.” ifadesini kullandı.