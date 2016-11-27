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Donan gölde çocukların kızak keyfi

Ardahan Çıldır ilçesi sınırlarında yer alan ve yarısı Gürcistan’a ait olan hudut gölü Aktaş tamamen dondu.

27 Kasım 2016 Pazar, 09:10
donan-golde-cocuklarin-kizak-keyfi

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Ardahan Çıldır ilçesi sınırlarında yer alan ve yarısı Gürcistan’a ait olan hudut gölü Aktaş tamamen dondu. Göl kıyısındaki köylüler, hayvanlarını buz kırarak sulamaya çalışken çocuklar ise yüzeyi adamakıllı donan göl üstünde kızak kayarak gönüllerince eğlendi.

Hayvanların su ihtiyacını Aktaş gölünden tedarik ettiklerini ifade eden Tazebey Üçtepe isimli yurttaş, “Göl yüzeyi en ince ayrıntısına kadar don. Bizde buzları kırarak hayvanlarımızın su ihtiyaçlarını gideriyoruz.” dedi.

Buz tutan göl, doğal güzelliğiyle uyarı çekerken, çocuklar da göl üstünde kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Yüzeyi iyice buz tutan Gölde kızakla kaymanın neşeli olduğunu söyleyen çocuklar, ’’Bugün tatil olduğu için göl üstünde kızak yapıyoruz. Ve çok hoşumuza gidiyor.’’ ifadelerinde bulundular.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında elde etmek üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 25 derece olarak kaydedildi. 

Olgun Yıldız

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