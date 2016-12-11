Donan gölde kedinin kuş avlama çabası

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde bir kedinin donan gölde sakarmeke kuşunu avlamaya çalıştığı anlar görüntülendi.

İlçedeki Hafik Gölü’nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Göldeki kaz ve ördekler arasında yaşayan sakarmeke kuşu, yiyecek arayan kedinin pençesinden son anda kurtuldu.

Bir süre kuşu izleyen kedi, yavaşça yanına sokulmayı başardığı kuşa hamle yaptı. Tehlikeyi fark eden kuş, son anda gölün donmayan kısmındaki suya girerek kendini kurtardı. Sakarmekenin yeniden buzla kaplı alana dönmesini bekleyen kedi, umduğunu bulamayınca gölden uzaklaştı.

Bu arada, soğuk havanın etkisiyle Kızılırmak’ın bir kısmı da buz tuttu. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar da karda oynayarak keyifli anlar yaşadı.