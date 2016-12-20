Dondular! -39

Soğuk hava Ardahan’da hayatı neredeyse tutsak aldı. Akşam saatlerinde etkisini daha da arttıran soğuk hava sebebiyle millet yalnızca ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu ve işlerinin düştüğünü söyleyen vatandaşlar, “Maalesef Doğu Anadolu bölgesinin kuzey doğusu ve en soğuk ili, güneşin ilk doğduğu, ilk battığı ve maalesef iklimi soğuk ilinde yaşıyoruz. hemen gerçekten mucizevi bir hal yaşar durumundayız. Her taraf buz kesmiş, lakin ne yapalım vatandır, memlekettir, seviyoruz ve seveceğiz” dedi.

Soğuktan yüzünün iyice donduğunu söyleyen bir yurttaş ise, ’”Çok soğuk ve soğuktan yüzümüz, gözümüz dondu. Haberlerde eksi 28 olarak söyleniyor lakin acilen eksi 40’ı yaşıyoruz. İşimizden nedeniyle Ardahan’a geldik, işimiz olmazsa gelmeyecektik. Fazla güç koşullar aşağıda yaşıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Gece en az hava sıcaklığı sıfırın aşağı edinmek üzere Ardahan’da 39, Göle’de 37, Hanak’ta 31, Çıldır’da 34, Posof’ta 18 ve Damal’da 25 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız

ARDAHAN