Dönerin “paşa”sı büyümesini sürdürdü

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi” yarışmasında ödüle layık görülen Dönersan AŞ Paşa Döner’in Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şenocak, “Hijyene ve kaliteye dikkat ederek çıtamızı yükseltiyoruz, 2017 yılında Türk lirası bazında büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle yapılan ve en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiği “Türkiye 100 Yarışması”nda, 2012-2015 arasındaki büyüme oranıyla Türkiye 4’üncüsü, gıda ürünlerinin imalatı sektöründe 1’inci olan Dönersan AŞ Paşa Döner ödüle layık görüldü. Ödülü, şirketin yönetim kurulu başkanı Bayram Şenocak aldı.

Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl aynı yarışmada 8’inci, sektörlerinde de 1’inci olduklarını hatırlattı. Başarılarında takım halinde çalışmalarının büyük etkisi olduğunu anlatan Şenocak, bu yıl çıtayı daha da yükselteceklerini söyledi. Şenocak, “Biz sürekli yatırım yapan bir firmayız. Gerek içeride üretimimizi geliştirerek gerek Ar-Ge çalışmalarımızla kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Hijyene ve kaliteye dikkat ederek çıtamızı yükseltiyoruz. 2017 yılında Türk lirası bazında büyümeye devam edeceğiz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Her ne kadar ‘ekonomi şöyle böyle’ deseler dahi biz yılmadan Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz ve bunu da Türk lirası bazında yapacağız.” diye konuştu.

Bu yıl yüzde 20-25 büyümeyi hedeflediklerini anlatan Şenocak, halen Paşa Döner’in 135 şubesi olduğuna işaret etti. Şenocak, “Bunun 115’i İstanbul’da, gerisi ise Anadolu’da. İstanbul’da 39 ilçenin 32’sinde şubemiz var. Anadolu’da sürekli yaygınlaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda İstanbul’da da Anadolu’da da büyümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

– “Elimizi taşın altına koymamız lazım”

Üreticilerin zorluklarla karşılaşabileceğini belirten Şenocak, şöyle devam etti:

“Taşın altına elimizi bizim de koymamız lazım. Biz elimizi taşın altına koyduğumuzda devletimizin de bizlere verdiği desteklerle Türkiye daha iyi bir noktaya gelecek. Biz üreticiler istihdam sağlıyoruz. Biz dolaylı olarak 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bizim gibi firmalar büyütüldüğü zaman Türkiye’de işsizlik sorunu kalmaz. Üretimden korkmamamız lazım. Yatırımı güzel işleyebilirsek ülkemize güzel katkılar sağlarız. Bu ülke bizim, başka bir Türkiye yok. Daha güçlü bir Türkiye için elimizi taşın altına koymamız lazım.”

– Her ay 4 milyon kişi tadıyor

Aylık ortalama 4 milyon kişiye ürün tattıran Paşa Döner, üretimden tüketiciye hijyen, kalite ve müşteri memnuniyetine önem vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Helal gıda sertifikası, uluslararası akreditasyon belgesi ve altın marka ödüllerine de sahip olan Paşa Döner, İstanbul’da 5 bin metrekarelik üretim tesisi ve franchise şubeleriyle yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.