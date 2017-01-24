Donmuş gölde beyaz gelinliğiyle yürüdü

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde donan göl yüzeyinde buz tabakasının giderek kalınlaşmasından cesaret bulan bir çift, yasak olmasına rağmen gölün üzerinde gelinlik ve damatlığıyla yürüdü.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün büyük bölümü, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Göl yüzeyindeki buz tabakasının giderek kalınlaşmasından cesaret bulanlar, yasak olmasına rağmen donmuş göl üzerinde gezinti yaptı.

Bir çift ise, gelinlik ve damatlığıyla gölün üzerine çıktı. Çifti görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Donmuş göl üzerinde fotoğrafçısına poz veren çift, Vuslat Parkı kıyısından Aşk Adası’na kadar yürüdü.

Arkadaşları ise damada buz üzerinde ellerinden tutarak kayak yaptırdı. Polis ve Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gölün üzerine çıkanları sık sık uyardı. Uyarıya aldırmayanlar, ekiplerin kıyıdan ayrıldığı anlarda aynı davranışlarını sürdürdü.

Bazı gençler de donmuş göl kıyılarında tehlikeye aldırmadan motosikletle drift yaptı. Bazıları da motosikletle çekerek kaydırdıkları teknenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı.

– Uyarı pankartları asıldı

Beyşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise donmuş göl üzerinde herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için hazırlanan “Buz tutan göl üzerinde yürümek, tehlikeli ve yasaktır” yazılı pankartları, Eşrefoğlu Köprüsü üzerine ve göl kıyısındaki muhtelif alanlara yerleştirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları buz tabakasıyla kaplanmış göl üzerine çıkmaması konusunda uyardı.

Belediye Zabıta ekipleri ve güvenlik güçlerinin, göl kıyısında uyarı anonsları yaparak vatandaşları göl yüzeyinden çıkardığını ifade eden Özaltun, “Ancak, görüyoruz ki bazı ailelerimiz küçük çocuklarıyla gölün üzerine çıkarak gezinti yapmaktadır. Lütfen, bu şekilde davranışlardan kaçınalım.” görüşünü kaydetti.