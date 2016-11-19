“Dört gözle” önergenin yasalaşmasını bekliyor

SİVAS (AA) – Sivas’ta 8 yıl önce kendi rızasıyla dini nikahla evlenen ve annesinin şikayeti üzerine “cinsel istismar” suçlamasıyla eşi cezaevine giren 22 yaşındaki Zeynep Duman, dört gözle cinsel istismar suçlarına yönelik önergenin yasalaşmasını bekliyor.

Merkez 4 Eylül Mahallesi’nde kayınvalidesiyle yaşayan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında tanıştığı Murat Duman ile kaçarak imam nikahı yaptırdığını söyledi.

Evlendikten 5 ay sonra, kendisi için başlık parası isteyen ancak alamayan annesinin şikayeti üzerine yetiştirme yurduna yerleştirildiğini iddia eden Duman, eşi Murat Duman hakkında da küçük yaşta evlilik nedeniyle 2008 yılında “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla dava açıldığını belirtti.

Duman, dava sürerken 2012’de resmi nikahı kıydırdıklarını ancak eşinin 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak 2014’te cezaevine girdiğini aktardı.

Eşi cezaevine girdikten sonra 2 çocuğuyla kayınvalidesinin yanına yerleştiğini dile getiren Duman, zor günler geçirdiğini, eşinin cezaevinden bir an önce çıkması için büyük çaba verdiğini, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini vurguladı.

Çocuklarının babasının cezaevinden çıkmasını istediğini ifade eden Duman, “Yıllardır çektiğimiz artık yetti. Yasaya karşı çıkanlar bizim ne durumda olduğumuzu bilmiyorlar. Ne durumda olduğumuzu bilmedikleri için böyle yapıyorlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Karşı çıkmasınlar bu duruma.” dedi.

Duman, tecavüzcüler ile aynı kefeye konmak istemediklerini de aktararak, “Eşim tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor. Çoğu zaman başına bir şey gelecek diye uyuyamıyor. Biz bu durumda olmak istemiyoruz. Ben eşimle resmi nikahla evlendim. Bu durumda yaşamak istemiyoruz. Eşimin biran önce çıkmasını istiyorum. Tekrar yuvamızı kurmak istiyoruz. Çocuklarımla mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Küçük yaşta evliliğin suç olduğunu bilmediğini ve cinsel istismar suçlarına yönelik önergenin yasalaşmasını dört gözle beklediğini dile getiren Duman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim gibi bir çok kişi var. Hepsi de mağdur. Çocuklarımın babasının yanımızda olmasını istiyoruz. Yasanın biran önce çıkmasını istiyoruz. Bu bize sunulmuş bir fırsat, kimse karşı çıkmasın, Allah rızası için yardım istiyoruz. Biran önce bu yasanın yürürlüğe girmesini istiyorum. Ben eşimin tecavüzcüler ile aynı yerde kalmasını, aynı kefeye konmasını, aynı ceza ile yargılanmasını istemiyorum. Hatta küçük yaşta çocuklara tecavüz edenlerin asılmasını istiyorum.”