Dört gündür kayıp olan yaşlı adam kayalıklar arasında bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi’nde ikamet ettiği evinden geçtiğimiz Pazartesi günü ayrıldıktan sonradan kendisinden bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Hamdi Özer, ailesinin jandarmaya kayıp uygulama yapmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütülmüştü. Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın görüldüğü belirtilmiş Medi Yaylası’ndaki arazide arama tarama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Ihtiyar adamı bulabilmek için bölgede AFAD ekiplerinin de desteğiyle başlatılan çalışmanın ilk günlerinde, insansız hava gözlem arabulucu drone ve kokuya sağduyu jandarma köpeğinden de yararlanılmıştı. Ancak arama tarama çalışmalarından sonuç alınamayınca AFAD ekipleri bölgeden ayrılırken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından incelemeler kaldığı yerden yürütülmeye devam edilmişti.

Vatandaşların da verdiği destekle yaylada geniş bir alanda tarama faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, ihtiyar adamı 4 gün ardından sağ olarak bulmayı başardı. Sarp arazide kayalıklar aralarında yatarken bulunan yürümede güçlük çektiği açıklanmış Hamdi Özer, battaniyeye sarılarak vatandaşların da yardımıyla omuzlarda bir vakit taşındıktan sonra ambulansa taşındı. Yaşlı adam gerisinde afiyet kontrolünden geçirilmek üzere Derebucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.