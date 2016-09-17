Dost Gönüller Derneği Afrika'da su kuyusu açtı

YOZGAT (AA) – Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Afrika’da yaptırılan su kuyuları hizmete açıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dernek Başkanı Mithat Güler’in Kurban Bayramı öncesi Nijer, Mali ve Burkina Faso’ya gittiğini, orada hem su kuyusu açma çalışmalarında bulunduğunu, hem de Türkiye’den bağışlanan kurbanların kesimini organize ettiğini belirtti.

Son bir ay içerisinde derneğin Nijer ve Burkina Faso’da iki adet su kuyusu açtığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Dünyanın birçok ülkesinde sular boşa akıtılarak israf edilirken, Afrika ülkelerinde insanlar susuzlukla mücadele ediyor. Onların nasıl susuzluk çektiğini bizler yaptığımız ziyaretlerde gördük. İnsanlar, kuraklık, altyapı yetersizliği veya iç çatışmalar gibi çeşitli sebeplerden dolayı temiz içme suyuna hasret kalmış durumdalar. Bu insanların su ihtiyacını biraz olsun karşılayabilmek için Afrika ülkelerinde su kuyuları açmak amacıyla çalışmalar başlattık. Daha önce yine aynı ülkelerde birçok su kuyusu açtık. Bunlardan bazıları derneğimizin imkanlarıyla açılırken, bazılarının masraflarını ise hayırsever halkımız karşıladı. Nijer’de açtığımız su kuyusu bin 500 avroya, Burkina Faso’da ki 5 bin 500 avroya mal oldu. Burkina Faso’da ki su kuyusunun masraflarını hemşehrimiz Keziban Bulut karşıladı. Biz de bu vatandaşımızın ismini kuyuya verdik.” dedi.

Tatar ayrıca dernek olarak her üç ülkede hayırseverler tarafından bağışlanan 500 kurban kestiklerini de sözlerine ekledi.