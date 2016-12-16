– Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin ve sevgisinin idrak edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri Kültür ve Turizm Bakanı Avcı’nın da katıldığı törende sahiplerine verildi

KONYA (AA) – Hz. Muhammed’in doğumunun seneyi devriyesi nedeniyle düzenlenen “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

Dedeman Otel’de, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Uluslararası Mevlana Vakfı, TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği ile Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ortaklığında düzenlen programda, “Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi” başlıklı sempozyum ve “La Edri Topluluğu”nun Türk tasavvuf musikisi konserinin icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in doğumunun yıl dönümü ile Hazreti Mevlana’nın vefatının yıl dönümünün tevafuk ettiğini söyledi.

Programı düzenleyenleri tebrik eden Avcı, “Rahmet elçisi Peygamber Efendimizi salat ve selamlarla selamlıyoruz, onun manevi ikliminden feyizlenmeyi Allah’tan niyaz ediyorum. Ödüle layık görülen Muhammet İkbal’i rahmetle yad ediyor, tasavvuf alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’den ödüle layık görülen Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ı da tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Gecede Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, “Hz. Mevlana’da Peygamber Sevgisi” adlı konuşma yaptı.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri’ne, Türkiye’den Prof. Dr. Süleyman Uludağ, yurt dışından ise Muhammed İkbal layık görüldü. Bakan Avcı, İkbal’in ödülünü geceye katılan torunu Walid İkbal’e verdi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Cemalnur Sargut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.