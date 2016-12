Döviz bozdurana Beyşehir Belediyesi sosyal tesislerinde içecek bedava

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, dövizini bozdurup bu işlemi yaptığına dair makbuzunu getirenlerin sosyal tesislerden birincil içeceklerden ücretsiz olarak istifade edebileceklerini açıkladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatağının aşağı döviz olanlar parasını altına, TL’ye dönüştürsün” çağrısına desteklemek nedeniyle ilçe belediyesi olarak “Milletimize ve topraklarımıza sahip çıkmak amacıyla Türk Lirası’na sahip çıkalım” sloganından hareket ederek yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Düzenlenen kampanyalarla toplumun her kesiminden gelen bu konudaki destekle birlikte başlayan sürece Beyşehir Belediyesi olarak bir katkı da kendilerinin arzetmek istediklerini vurgulayan Özaltun, “Belediyemize ait Taşköprü Aile Çayevi, Emekliler Konağı ve Vuslat Parkı’ndaki sosyal tesislerimizden istifade eden hemşehrilerimiz, rakam önemli olmaksızın dövizini Türk Lirası’na çevirip bunun makbuzunu getirmesi halinde yanına gelen bir arkadaşıyla birlikte ilk içeceklerden ücretsiz olarak yararlanabilecektir.Böyle bir kampanyayı başlatıyoruz. Bu kampanyayı sosyal medyadan duyururken, hazırladığımız içerikleri de sosyal tesislerimizin girişlerine asarak halkımıza duyurmaya başladık” dedi.

Beyşehir Belediyesi’nin iştiraki olan sosyal tesisleriyle birlikte Türk Lirası’na bu anlamda destek verdiğini ve tüm harcamalarını Türk Lirası üzerinden yaptığını da andıran Özaltun, “Ülkemiz ekonomisine destek olmak anlamında Beyşehir Belediyesi olarak cumhurbaşkanımızın dün olduğu gibi bugün de arkasındayız. Yaptığı her çağrıyla ilgili olarak ardından olmaya, yardım vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz üstüne oynanan oyunların son bulması ve ekonomimizin daha da güçlenmesi için toplumun her kesiminden gelen bu desteğin daha da yaygınlaşması en büyük arzumuzdur. Bu anlamda ülkesini düşünen halkımızı, herkesi dövizini bozdurarak Türk Lirası’na, altına yatırım yapmaya eğlence ediyoruz” diye konuştu.