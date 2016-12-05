Döviz bozdurana sosyal tesislerde içecek bedava

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, dövizini bozdurup bu işlemi yaptığına dair makbuzunu getirenler, belediyeye ait sosyal tesislerde ilk içeceklerine ücret ödemeyecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yatağının altında döviz olanlar, parasını altına liraya dönüştürsün” çağrısına destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanya dahilinde belediyeye ait sosyal tesislerde dövizini Türk lirasına çevirip bunun makbuzunu getiren her vatandaşın yanındaki bir misafiriyle ilk içeceklerinden ücret alınmayacağını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

“Bu kampanyayı sosyal medyadan duyururken, hazırladığımız içerikleri de sosyal tesislerimizin girişlerine asarak halkımıza duyurmaya başladık. Ülkemiz ekonomisine destek olmak için belediye olarak, Cumhurbaşkanımızın dün olduğu gibi, bugün de yanındayız. Yaptığı her çağrıyla ilgili olarak arkasında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz üzerine oynanan oyunların son bulması ve ekonomimizin daha da güçlenmesi için toplumun her kesiminden gelen bu desteğin daha da yaygınlaşması en büyük arzumuzdur.”