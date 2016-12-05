Döviz kampanyasına Kırıkkaleden 2.5 milyon dolarlık destek

Yıllık 2.5 milyon dolar operasyon hacmine sahip olan şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine hac ve umre organizasyonlarının da içerisinde bulunduğu dövizle yapılan çoğu organizasyonu bundan sonra Türk lirası ile yapma kararı aldı. Tüm turizm firmalarından ve havayolu şirketlerinden Türk lirası ile işlem yapmalarını isteyen işyeri yetkilisi Mehmet İpekçi, şehir merkezinde bulunan billboardlara da bildiri vererek herkesi kampanyaya destek olmaya eğlence etti. Türk lirası ile işlem yaparak kampanyaya 2,5 milyon dolarlık takviye verdiklerini dile getiren İpekçi, havayolu şirketlerinin döviz ile işlem yapmaya devam ettiklerinde yaptıkları kampanyanın nafile çıkacağını belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde bulunan hainlerin Türk vatandaşları gibi görünse de ana düşmanların senelerdir ülkemizi bölüp parçalamayı amaçlayan dış güçler olduğunu açıklayan İpekçi, “Pensilvanya’da yaşayan bir alçak aracılığı ile asker kıyafetli teröristleri harekete geçiren bu kuvvet, iman dolu yüreğe sahip kahraman halkımız göre büyük bir tokat yemiştir. Senelerdir planlanan oyun, 15 Temmuz gecesi sahneye konulmuş ama hainler hedeflerine ulaşamamıştır. Burada amaç sahiden iktidarı çökertmek değil, ülkemizin ulusal birlik ve beraberliğini yıkmaktır. Bu sayede iç savaş çıkarılacak, kardeş kardeşe kırdırılacak ve yeni bir Suriye-Irak oluşturulacaktı. Hainler, asker görünümlü teröristlerle uygulamaya çalıştığı askeri darbe planı tutmayınca yeni bir planı hayata geçirmeye başladılar. Bu planın yol haritası ise ekonomi üzerinden darbe. Geçmiş hükümetler döneminde para piyasaları üzerinden ülkemizi köşeye sıkıştırarak hükümet yöneticilerini karşılarında el pençe divan durduran ABD ve Avrupa ülkeleri, tekrar para piyasaları üstünde oynadıkları oyunlarla Cumhurbaşkanımıza diz çöktürmek istiyorlar” dedi.

Ülkemizde bir idareli kriz çıkartılarak, halkın maddi darboğaza sokulacağını, bunun neticesinde iktidara karşı isyan çıkacağını, 15 Temmuz’da asker kıyafetli hainlerin yapamadığının bu yolla gerçekleştirmek istendiğini dile getiren İpekçi, “Fakat yine hedeflerine ulaşamayacaklar, çünkü 15 Temmuz’da tanka karşı duran halk müziği bu oyunu da bozacaktır. Halk 15 Temmuz gecesi tank ve tüfeğin karşısında durup ulusal iradesine nasıl sahip çıkmışsa, bugün de yine Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ekonomisine sahip çıkmaktadır. Dolarda baş belirten yükseliş karşı devlet yöneticilerimiz bir kampanya başlattı. ‘Dövizi boz. Oyunu boz’ adındaki bu kampanya ile halkımız akın akın döviz bürolarına giderek ellerindeki dövizi Türk lirasına çevirmektedir. Halkımız 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlığı bitmiş gösteriyor. Bizde İpekçi Şirketler Grubu olarak başlatılan kampanyaya tam takviye veriyor ve bundan böyle hac-umre organizasyonlarımızda dolar yerine Türk lirası ile kayıt yapacağımızı vaat ediyoruz. Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere aleyhinde başlatılan bu kampanyaya bütün halkımızı da destek vererek bir kere daha devletinin yanına olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.