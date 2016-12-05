AKSARAY (AA) – Aksaray’da, Türk lirasını korumaya yönelik 66 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla “Dövizini Bozdur Oyunu Boz” kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya destek veren 66 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile AK Parti Aksaray İl Teşkilatı üyeleri, Melendiz Otel’de ortak basın toplantısı düzenleyerek, kampanyayı kamuoyu ile paylaştı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçak, kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada, dolar ve avro yükselişlerinin bir nebze de olsa önüne geçmek için toplandıklarını aktardı.

Döviz depreminin birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Koçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile milletin yastık altındaki dolarlarını bozdurmaya başladığını bildirdi.

“Dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk lirasının değerinin arttırılması için elimizde bulunan mevcut dövizlerimizi Türk lirası ile bozduralım” diyen Koçak, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yatırım yapacaksak altına yönelelim. Aksaray, Türkiye’de dövizin en çok, en hareketli olduğu iller arasında 2. sırada yer alıyor. Bunun sebeplerinden biri yurt dışında yaşayan gurbetçilerin daha fazla olması. Buradan gurbetçilerimize, bankalarda bulunan dövizlerini, banka müdürlerimize ya da akrabalarına vekalet göndererek acilen Türk lirasına dönüştürmeleri çağrısında bulunuyorum. Gün birlik olma zamanıdır. Alışverişlerimizi dolar ve avro üzerinden değil Türk lirası üzerinden yapalım. En önemlisi ise yastık altındaki dövizlerimizi Türk lirasına çevirelim. Yatırım aracı olarak altını görelim ve bunun üzerinden işlem yaparak ülkemize bu zor zamanlarda destek olalım.”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay ise son günlerde Türkiye’de döviz ve ekonomiye dayalı bir darbe girişiminin yapılmak istendiğini söyledi.

Vatandaşların ellerindeki dövizlerini bozmaya davet eden Karatay, şunları kaydetti:

“15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara inen milletimiz, bu oynanan oyunu da bozacaktır. Parayı ‘elinin kiri’ olarak değerlendiren bu medeniyeti, dolar ve diğer döviz cinsleriyle yola getirmeye, diz çöktürmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha öğrenecekler. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu çağrıyı gördük. Şimdi bize yapılmak istenen ekonomik darbe girişimine karşı, ‘Dövizini Boz Oyunu Boz’ kampanyasını tüm STK’larla beraber adeta seferberlik ilan ederek başlatıyoruz.”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise hainlere gerekli cevabın verildiğini aktardı.

Aksaray’da tüm dernek ve STK’lar olarak bir araya geldiklerini ve ‘Dövizini bozdur, oyunu boz’ çağrısı yaptıklarını dile getiren Koçak, “Aksaray halkı da bu konuya zaten ciddi şekilde duyarlı. Aksaray’da üreticilerim, çiftçilerimiz ve esnafımız yoğun şekilde dövizini bozduruyor. Biz de Ziraat Odası olarak tüm üyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Dövizlerini bozdursunlar.” şeklinde konuştu.