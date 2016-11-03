Down sendromlu gencin hayali gerçek oldu

KONYA (AA) – Çalışarak halka hizmet etmenin hayalini kuran down sendromlu Serdar Duman (30), Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde işe başladı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan Duman’ın, “çalışıp halka hizmet etmek” isteğine Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven duyarsız kalmadı. Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde dün işe alınan Duman, çalışma azmi ve sempatikliğiyle takdir kazandı.

Down sendromlu olmasına rağmen bunu bir engel olarak görmeyen, aksine yaşama sevinciyle sorunları aşan Serdar Duman, en büyük hayalinin yaşadığı ilçeye hizmet etmek olduğunu söyledi. Duman, bu hayalinin gerçekleşmesinde kendisine destek olan Başkan Özgüven’e teşekkür etti.

Başkan Özgüven ise Duman’ın saflığı, temizliği ve güler yüzü ile Ereğli’de adeta bir “marka” olduğunu söyledi.

Duman’ın Özel Kalem Müdürlüğü’nde vatandaşlarla belediye arasında köprü olacağını dile getiren Özgüven, “Serdar down sendromlu ancak bizlerden eksiği yok, fazlası var. İstihdam noktasında kendisine bir katkı sağladık ancak asıl katkıyı o bize sağlayacak.” dedi.

Özgüven, “Bizim çalışma ekibimizde yer alan ve farkındalık oluşturacak Serdar kardeşimize güveniyor ve inanıyorum. Kendisinde görev bilinci var.” ifadelerini kullandı.