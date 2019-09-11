Down sendromlu yüzücünün gözü Avrupa şampiyonluğunda
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'de sosyal aktivite için yüzmeye başlayan 19 yaşındaki down sendromlu Serhat Emir Güngör, müsabakalarda elde ettiği başarıları sonuçların ardından seçildiği Türkiye Down Sendromlu Milli Yüzme Takımı ile katılacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.
Ailesinin desteğiyle 12 yıl önce sosyal aktivite olması amacıyla yüzmeye başlayan Güngör, Eskişehir Harb-İş Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Selçuk Kırabay ile tanıştı.
Daha sonra bu kulüp adına yüzmeye başlayan Güngör, iki yıldır farklı kategorilerde katıldığı müsabakalarda 20 altın madalya kazandı.
Serhat Emir Güngör, geçen yıl gerçekleştirilen 2. Bölge Şampiyonası'nda milli takıma seçilerek büyük bir mutluluk yaşadı. 15-22 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ilk kez yarışacağı ay-yıldızlı forma altında madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirebilmek için çalışan başarılı sporcu, haftanın 6 günü dörder saat antrenman yapıyor.
– "Kelebek ve serbest branşlarında onu geçebilen sporcu yok"
Milli sporcunun antrenörü Selçuk Kırabay, AA muhabirine, 7 yıldır birlikte çalıştığı Güngör'ün Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda serbest ve kelebek kategorilerinde kazandığı altın madalyalarla milli takıma seçildiğini söyledi.
Sporcusunu İtalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırladığını aktaran Kırabay, şöyle konuştu:
"Türkiye'de kelebek ve serbest branşlarında Serhat'ı geçebilen sporcu yok. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacağı konusunda umutluyuz. Haftanın 6 günü dörder saat çalışıyoruz ancak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu beni seçmediği için Avrupa Yüzme Şampiyonası'na gidemeyeceğim. Bu beni ve sporcumu çok üzüyor. Serhat'ı olumsuz etkileyecek bir durum."
Kırabay, gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Olimpiyatları'na da katılmayı hedeflediklerine değinerek, bu organizasyonda da derece almayı planladıklarını belirtti.
Güngör'ün başarılarını artırabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kırabay, Esjim firmasının katkılarıyla şampiyonaya hazırlanabildiklerini sözlerine ekledi.
– "Özel çocuklarımız evlere mahkum edilmesin"
Kulübün ikinci başkanı Yusuf Kaplan da Güngör'ün milli yüzücü olabilmek çok çaba sarf ettiğini anlattı.
Milli yüzücünün çok çalışmasının meyvelerini almaya başladığını dile getiren Kaplan, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Özel çocuklarımızın evlere mahkum edilmesine karşıyım. Serhat gibi gençlerimizin destek verildiğinde neler başarabileceği ortada. Topluma faydalı bireyler olmaları için spor alışkanlığı kazandırmalıyız." dedi.
Başarılı milli sporcu Serhat Emir Güngör ise Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini ifade etti.
-
Kızılcahamam'da güvenlik toplantısı yapıldı
-
Kızılcahamam'da çöp konteynerleri dezenfekte edildi
-
Down sendromlu yüzücünün gözü Avrupa şampiyonluğunda
-
Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Thibault Dornon getirildi
-
Renault'un yeni Captur modeli Frankfurt Otomobil Fuarı'nda
-
“Sazlıca domatesi” ve “Bor biberi”nin gen kaynakları araştırılıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.