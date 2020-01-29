Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı Nevşehir'de kampa girdi
NEVŞEHİR (AA) – Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na Nevşehir'de hazırlanıyor.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tesislerinde kampa giren milli takım sporcuları, açık saha ve kondisyon çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Atletizm Teknik Kurulu Başkanı Sevda Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.
Dünyada down sendromlular için yapılan en büyük organizasyon olan oyunlara 28 ülkeden 520 sporcunun katılacağını ve müsabakaların 8 teknik branşta yapılacağını belirten Kalkan, "Atletizm Milli Takımı olarak 17 sporcuyla 14 stilde müsabakalara katılacağız. Kamp sürecimiz oldukça verimli geçiyor. Sabahları açık saha antrenmanları, akşamları kondisyon şeklinde çift antrenman yapıyoruz. 8 günlük kamp sürecini en verimli şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Kalkan, 2019 yılında Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 23 madalya kazandıklarını hatırlatarak, "Milli takım kadrosuna şu anda 5 yeni sporcu eklendi. Bu sene ülkemizde yapıldığı için 30'a yakın madalya almak istiyoruz. Hem teknik branşlarda bireysel rekorlar hem de en yüksek madalya sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çukurova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi down sendromlu milli sporcu Dilara Çevik de Antalya'da düzenlenecek şampiyonada hedefinin yeni rekorlar kırmak olduğunu aktararak, çalışmaların güzel gittiğini, Türkiye'ye daha çok madalya getirmeyi planladıklarını dile getirdi.
Disk ve gülle atmada dünya rekoru olan, cirit atmada, 400 ve 800 metre koşularında gümüş madalya elde eden Dilara, "Herkesin bir hayali vardır. Down sendromluların hayallerinin peşinden gitmelerini, pes etmemelerini istiyorum. Burada ailelere de sözüm var. Bazı aileler çocuklarını evlerine kapatabiliyor. Bize imkan verilirse bence daha çok şey başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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