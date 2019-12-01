DP Genel Başkanı Uysal: “Siyasetin işi kusurları düzeltmektir”

ANKARA (AA) – Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemesini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmektir." dedi.

Uysal, partisinin Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi'ndeki Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin demokrasiyle uzun süre önce tanıştığını söyledi.

Ülkede geçmişten beri bazı ihtilafların olduğunu ve bunlardan zenginlikler üretildiğini belirten Uysal, herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Uysal, "Türkiye'nin en büyük zenginliği, içinde sayısız çeşitliliği barındırmasıdır. Herkesi ayrıştırmaya çalışmak, her muhalif sesi bastırmaya kalkmak, 'hain ve terörist' diye yaftalamak topluma verilecek en büyük zarardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'de derin siyasi kriz ortaya çıkardığını savunan Uysal, toplumların fikirlerini serbestçe dile getirdiği ölçüde makul olana yaklaşabileceğini aktardı.

Yargının bağımsız olması ve devlet başkanlığı ile parti başkanlığının birbirinden ayrılması gerektiğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemesini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmektir. Milletin sözünü yükseltmeyi kendine görev edinmiş demokratlar olarak, saydığımız değişiklikleri yapmak için demokratik kanalları kullanarak bir kez daha tarihi vazifeyi üstleniyoruz."