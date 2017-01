DP Genel Başkanı Uysal:

ESKİŞEHİR (AA) – Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ekonomik problemlerin çözümünü dayatmalar yaparak aşamazsınız.” dedi.

Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir restoranda düzenlenen etkinliğe katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Uysal, Türkiye’nin zor duruma düşmesi için çaba gösteren iç ve dış mihrakların üstesinden gelmenin tek yolunun, sağlam temellerle ilerleyen ekonomik politikalar olduğunu belirterek, AK Parti’nin 14 yıldır uyguladığı makro ekonomik siyasi tercihlerle, üreten bir güç olarak dünyayla birleşmesi gerekirken Türkiye’nin üretim kapasitesinin daha da zayıfladığını öne sürdü.

– “Türk parası değer kaybediyor”

Türkiye’nin 2015 yılından beri para biriminin değer kaybettiğini savunan Uysal, şöyle konuştu:

“Görüyoruz ki, 2015 yılında yüzde 24, 2016 yılında yüzde 20 paramız değer kaybetmiş. Çıkıp hükumet olarak ‘Dolar da dolmaz da’ diyerek konuyu hafife alamazsınız. İnsanlarımızın düştüğü bu borçluluğu çözmek zorundasınız. Hükumet emir ve yasaklarıyla televizyon dizilerinin senaryolarını değiştirebilir, ‘Hürrem Sultan karakterinin dekoltesi var’ diyerek onun senaryosuna müdahale edebilir fakat iktisadın kendine has kural ve kaideleri vardır. Ekonomik problemlerin çözümünü dayatmalar yaparak aşamazsınız. Her yeni gün canımız parçalanırken, her gün şehitler için ‘Başımız sağolsun’ demekten hicap duyuyoruz. Merkez sağın tekrar ulaşması gereken yere ulaşabilmesi adına çalışacağız, emek edeceğiz.”

Uysal, konuşmasının ardından, etkinlikte bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla plaket verdi.