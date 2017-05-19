DPÜ’de mezuniyet sevinci

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Ahmet H. Nayir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Görebilen, STK Temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Törende öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Remzi Görebilen, “Hayatta başarılı olmanızı, başarılı işlere imza atmanızı dilerim. Sizlere bir yana başarı dilerken, mutluluk, sağlık durumu, rahat dilerken, diğer yandan sizleri bekleyen risk ve düşmanlara karşısında ihtar etmek istiyorum. Bundan sonradan yürüyeceğin yolda, birçok güvenli olmayan engellerle karşılaşacak, meslek hayatında seni kıskanan, başarılı olmanı istemeyen düşmanların olacak. Fakat korkma. Çünkü senin karşına çıkan bu düşmanlar, senden öncekilerin karşısına da çıkmışlardı. Onları iyi tanıyor, nasıl mücadele edeceğini artık biliyorsun. Yolunuzun üstüne pusu kurmuş bu düşmanlarla savaşa hazırlanmış olun. Savaşı kazanacağınızdan eminim, çünkü bu savaşı kazanacak iki güce sahipsiniz; Enerjik iradeniz ve alıştırma azminiz” dedi.

Öğrenciler ve ailelerinin mutluluğunu paylaşmaktan kibir duyduğunu dile getiren Vali Ahmet H. Nayir, “4 yıl önce bize itimat edilen sizleri ailenize teslim ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki sizler kültürünüzü ilimize taşıyarak Kütahya’yı zenginleştirdiniz. Kadim medeniyetlere konut sahipliği yapmış ve kurtuluşun şehri Kütahya’dan da sizler etkilendiniz. İnşallah bundan daha sonra gittiğiniz yerlerde Kütahya’dan öğrendiklerinizi güzel aksettirerek bir Kütahya sevdalısı olarak ilimizin temsilcileri olacaksınız. Temenni ediyorum fakat önünüzdeki hayat içerisinde umduğunuza nail, korktuğunuzdan belirli olursunuz” diye konuştu.

Başlangıç konuşmalarının peşinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında üniversite genelinde dereceye giren lisans ve ön lisans programı öğrencilerine galibiyet belgeleri ibraz edildi.

Lisans Programları birincisi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi öğrencisi Bilge Tüzen’in başarı belgesi ile plaketini Vali Ahmet H. Nayir verdi.

Mezuniyet töreni, DPÜ Dans Topluluğu göre Kütahya yöresine ait folklor gösterisi ve kep atmayla son buldu.

Hüseyin Efe

