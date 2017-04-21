Dr. Aydın: “Bilkent Şehir Hastanesi Avrupanın en büyük hastanesi olacak”

Panele katılan, Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Turizmi Daire Başkanı Uzman Dr. Mehmet Ali Açık Fikirli, sağlık turizminin dünyada 3 asıl başlıkla sıralandığını ifade ederek, “Medikal Turizm, İleri Yaş-Engelli Turizmi ve Termal Turizm. Ülkemizde kaliteli ve yerinde hizmetler veriyoruz. Seçim edilen bir ülkeyiz. En son afiyet teknolojilerini sunma özelliğine sahibiz. Coğrafi konumumuz dolayısıyla 1 saatlik uçuşla 12, 4 saatlik uçuşla 57, toplamda ise 1 buçuk milyar insana hitap eden fazla kayda değer bir konumda” dedi.

Dr. Kültürlü, “Plastik cerrahi, göz hastalıkları, onkoloji, kalp ve beyin cerrahisi, omurga ve bel fıtığı cerrahileri, organ nakli, saç ekimi, tüp bebek tedavileri gibi branşlarda ciddi anlamda hasta talebi alıyoruz. Dünyadaki durum şöyle; 30 milyon uluslararası hasta trafiğinden bahsediliyor. Türkiye’de ise, medikal turizm anlamında 32 tane şehir hastanesi yatırımımız var. 89 Eğitim Araştırma ve 68 üniversite hastanesi bu hizmeti şu an bile sunabilecek durumda. 900 ulus hastanesinin 32 tanesinde şu lahza milletlerarası hasta birimlerimiz var” dedi.

Adana, Mersin, Bilkent gibi şehir halkı hastanelerine de değinen Dr. Aydın, hastanelerin özelliklerini anlatıp, Bilkent Şehir Halkı Hastanesinin Avrupa’nın en büyük hastanesi olacağı müjdesini de verdi. 2023 yılı için 20 milyar dolar maksat belirlediklerini kaydeden Okumuş, bu rakamların üzerine çıkacaklarını umduklarını belirtip bu potansiyele ve güce sahip olduğumuzu söyledi.

“Üniversite-Özel Sektör İşbirliğini kurduk”

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise, sunumunda birincil kere Türkiye’de termal sıhhat turizminde yeni bir yaklaşımdan bahsederek, Üniversite-özel sektör işbirliği kurduklarını ve Üniversite olarak tüm otellerle irtibat halinde olduklarını kaydetti. Solak; “Türkiye’ye çare için gelen hastaların büyük çoğunluğu yaz aylarında geliyor. Afiyet hizmetleri ile turizm birlikte yapılıyor. Tıbbi operasyon maliyetlerimiz öteki ülkelere göre yüzde 50-60 daha ucuz, hasta başına gelir 2 bin dolardan başlıyorken medikal turizmde bu 12 bin dolara değin uzanıyor. Yani turist olarak gelmiş ve sağlık hizmeti almışsa kamuda 2 bin dolar özel sektörde 4 bin dolarlık bir gelir bırakıyor” diye konuştu.

“Afiyet turizmi bilincini oluşturmamız gerekiyor”

Ankara Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. M. Fatih Somuncu da yaptığı sunumda, sıhhat amacı ile bulunduğu bir ülkeden başka bir ülkeye gidip o ülkede en düşük 24 saat geçirmenin sıhhat turizmi olarak tanımlandığını kaydetti. Yabancı dil konusunun önemine de değinen Somuncu, “Irak’tan, Afganistan’dan gelmiş bir hastaya bizim hemşirelerimiz hijyen açısından sıkıntılıymış gibi davranıyorlar. Personelimizi bu hastaların döviz kazandırıcı bir etmen olduğu konusunda eğitmek gerekiyor. Ülkemizde sağlık durumu turizmi bilincini oluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hasta gideceği hastaneyi değil lakin ülkeyi seçiyor”

Konya Tabip Odası Başkanı ve TOBB Türkiye Sıhhat Kurumları Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca ise, Afiyet Turizmi Koordinasyon Kurulunun (SATURK) Türkiye için önemine değinerek, “Hasta gideceği hastaneyi değil lakin ülkeyi seçiyor. Son 2 yıldaki düşüşü bu anlamda ülkemiz üzerinde oynanan idrak operasyonlarının bir neticesidir diye yorumluyorum” dedi.

Klinisyenlerin kalitesi, hizmete erişiminin hızı, ücret ve seyahat kolaylığının turistlerin seçim faktörlerini etkilediğini kaydeden Dr. Karaca, “Hastalar özellikli ve karışık operasyon için sağlık turizmi arayışında. Türkiye’nin hinterlandında yer alan yaklaşık 700 milyonluk bir nüfustan söz edebiliriz ama çoğuyla kültürel birlikteliğimiz, geçmişimiz var. Doğrusu bu ülkelerle çok kolay bir takım ilişkiler kurup, geliştirip sıhhat turisti, alacak durumdayız” ifadelerini kullandı.

Programın Moderatörlüğünü yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Afiyet Bilimleri, Tıp, Diş Hekimliği ve Turizm Fakültesinin yanı sıra Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin de kesin alanlarını ilgilendiren milletlerarası sağlık durumu turizminin önümüzdeki dönemde daha çok gündeme geleceğini söyledi. Rektör Şeker, bu konuda nitelikli insan gücünü yetiştirmek adına kendilerine düşen görevlerin olduğunu da belirtip, bu sayede alanda fazla daha iyi yerlere gelinebileceğini sözlerine ekledi.