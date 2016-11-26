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26 Kasım 2016 Cumartesi

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Droneler ambulans helikopterler için tehlike oluşturuyor

Konuyla ilgili Trabzon İl Afiyet Müdürlüğü kadar ambulans helikopterin hizmet verdiği Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerinin valiliklerine birer yazı gönderilerek ambulans helikopterlerin uçuşları sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak boyutta ‘Drone’ olarak deyiş e.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 09:52
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Konuyla ilgili Trabzon İl Afiyet Müdürlüğü kadar ambulans helikopterin hizmet verdiği Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun illerinin valiliklerine birer yazı gönderilerek ambulans helikopterlerin uçuşları sırasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak boyutta ‘Drone’ olarak deyiş edilen insansız hava araçlarının alan genelinde uçuş yaptıklarının saptama edildiği kaydedildi.

Ambulans helikopterlerin uçuş güvenliğinin bu insansız hava araçlarının uçuşları sebebiyle tehlikeye düştüğü, bu cins uçuşların müsade zarfında yapılmasının sağlanması, izin zarfında yapılacak olan planlı uçuşların da o ildeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne ast Komuta Denetleme Merkezi’ne telefonla aranarak veri verilmesi istendi. 

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