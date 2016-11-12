DSP Genel Başkanı Aksakal:

– “(Savcı çağırdığında tıpış tıpış gitmem ve Kandil çağırdığında tıpış tıpış giderim) diyorsan, Türkiye Cumhuriyeti devleti de seni kuzu kuzu böyle getirir”

KONYA (AA) – Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, ifade vermeye gitmedikleri için haklarında gözaltı kararı verilen HDP’li milletvekillerine ilişkin, “(Savcı çağırdığında tıpış tıpış gitmem ve Kandil çağırdığında tıpış tıpış giderim) diyorsan, Türkiye Cumhuriyeti devleti de seni kuzu kuzu böyle getirir.” dedi.

Aksakal, il binasında gerçekleştirilen DSP Konya İl Kongresi’ndeki konuşmasında, HDP milletvekillerine yönelik olarak, Parlamentoda kendisini “demokrasinin ve hukukun hamisi” gibi göstermeye çalışanların, demokrasinin ve hukukun işlemediği bir yapıyı bünyesinde barındırdığını savundu.

“Hukuk devletlerinde bir suçlama ile karşılaşırsan, gider ifade verir yargılanırsın” diyen Önder Aksakal, “(Savcı çağırdığında tıpış tıpış gitmem ve Kandil çağırdığında tıpış tıpış giderim) diyorsan, Türkiye Cumhuriyeti devleti de seni kuzu kuzu böyle getirir. Ya ceza alır ya da beraat edersin. Ama bunlar demokrasiden ve hukuktan başka türlü anladıkları için, bir gece yarısı evlerinden zorla götürüldüler. Herkes hukuka sonsuz saygı duymalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

– Fırat Kalkanı Harekatı

Aksakal, Fırat Kalkanı Harekatı’nın, Türkiye’nin uygulaması gereken çok önemli duruşlardan birisi olduğunu ifade ederek, DSP olarak bu harekatı sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.

– DSP 10’uncu Olağan Kurultayı

DSP’nin 27 Kasım’da Ankara’da 10’uncu Olağan Kurultayı’nı gerçekleştireceğini duyuran Önder Aksakal, şöyle konuştu:

“DSP, Türkiye siyasetine gerçekten önemli katkılar sunan ve ‘Ecevit’ denince ilk akla gelen partidir. Partimiz kurulalı 31 yıl oldu ve 10 yıl önce de Ecevit’i ebediyete uğurladık. Kasım ayında bu iki duyguyu, gerek mutuluğumuzu ve gerek hüzünümüzü bir arada yaşıyoruz. 27 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek 10’uncu Olağan Kurultayımızda, Türkiye’nin iç siyasetine ve dış politikasına yönelik çok önemli açılımları ve önerileri toplumumuzla paylaşacağız.”