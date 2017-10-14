Dudağına inşaat silikonuyla dolgu yapılan kadın 18. ameliyatını olacak

Adana’da sigortacılık işiyle uğraşan Güllü Su Baskını, yaklaşık 6 ay önce kendisini hekim olarak tanıtan sahte estetikçi Soner G.’ye dudaklarına silikon yaptırdı. Oysa sonradan Soner G.’nin yeniden dudaklarına silikon yaptığı hemşire Merve Keleş’in rahatsızlanması ve dudaklarının fazla derecede şişmesiyle Soner G.’nin hekim olmadığı, gerçekten kuaför olduğu ortaya çıkınca, Gülle Sel de diğer mağdurlar gibi şikayetçi oldu. Ilk başlarda Su Baskını’in dudaklarında herhangi bir problem yoktu oysa gün geçtikçe Sel’in dudaklarında mermer büyüklüğünde sertlikler oluşmaya başladı. Su Baskını’in daha alçak dudağında iki üstteki dudağında ise iki elde etmek üzere dört tane misket büyüklüğünde sert bir beden oluştu. Su Baskını, bu durumdan kurtulmak için doktorlara gitti ama hiçbir hekim ameliyata yanaşmadı. Araştırma sonucunda İstanbul’da bir doktora gidip çare olan Sel’in dudaklarına enjekte edilen maddenin inşaat silikonu olduğu anlaşıldı.

“Hepsi de gereklilik olduğu için üretilmiş ameliyatlar”

FBM Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Güllü hanımı bütün bir estetik fenomeni. Türkiye’de estetik denildiğinde akla gelen isimleri unutturacak bir fenomen. 33 yaşında olmasına karşın 17 estetik operasyon geçirmiş. Burada ise 18’incisini yapacağız. Güllü hanımla Zahide hanımın programında tanıştık. Muayenesini canlı yayında yaptırdı. Kollarındaki sarkıklığın düzeltilmesini istedi. Ben de kendisini muayene ederek kendisini haklı gördüm. Önceki ameliyatlarını da gözden geçirdim. Hepsi de gereksinim olduğu için yapılmış ameliyatlar. Güllü bayan kendisine siklet veren, özgüveni yüksek bir insan. Samsun, dünyada estetik konusunda belli bilinen şehirlerden biri haline geldi. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden bize hastalar başvuruyor. Samsun sağlık durumu ve estetik şehri oldu bununla beraber. Estetik fenomeni Güllü de estetik kenti Samsun’da operasyonlarını yaptıracak. İnsanların en çok aldatıldı konulardan biri de estetik konusu. Çünkü her bayan daha hoş almak ister. Fena niyetli kendisini hekim olarak tanıtan kişiler insanların bedenine tanıdık olmayan madde enjekte ediyorlar. Irk bu konuda fazla itinalı olması gerekiyor. Ahali araştırarak estetik operasyonları mutlaka estetik plastik cerrahlara yaptırsınlar” dedi.

“Yalnızca burun ameliyatı olmadım”

Birincil estetik ameliyatını 27 yaşında yaptırdığını belirten Güllü Su Baskını, “Ilk operasyonum karın gerdirme ve göğüs dikleştirme olarak yaptırdım. Bacaklarıma gerdirme yaptırdım. Liposuction (yağ aldırma) ve popo kaldırma estetikleri oldum. Kollarıma da liposuction yaptırdım. Kollarımda sarkma oldu. Sadece burun ameliyatı olmadım. Bence hiçbir kadın ideal kilosuna gelemeden estetik ameliyatı olmamalı. Benim hatam bu oldu. O yüzden çok artı estetik oldum. İdeal kilomda olsaydım şayet yarısı dek ameliyat olacaktım. Ben sporla elde edemediğim manzara için estetik ameliyata başvuruyorum. Adaleli bir cisim istemiyorum. Yalnızca vücudumuzun sıkılaşmasını istiyorum” diye konuştu.

“19’uncu ameliyat aklımda”

Adana’da Merve Keleş’le aynı kişiye dudak dolgusu yaptırdıklarını gösteren Sel, “Merve ile bu olaydan sonra tanıştık. bir anda mağdur olduk. Daha Sonra dolgularımızın inşaat silikonu olduğu ortaya çıktı. Bize bu dolguyu yapan kişinin aslında 8 yıldır bu işi yaptığını, fazla insanı bizim gibi mağdur ettiğini öğrendik. Kabahat duyurusunda bulunduk. Şimdiye kadar 17 ameliyat oldum. 19’uncu ameliyatım aklımda. 5-6 sene içerisinde oldum bu dek ameliyatı. az çok bu ameliyatlara 100 bin TL harcadım. Artık kendimi Hayati beye emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz