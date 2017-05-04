Dudak faciası mağdurları artıyor

Takriben 1 ay önce arkadaşı yoluyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanışıp dudağını kalınlaşmak için daimi dolgu işlemi yaptıran hemşire Merve Keleş (22), kullanılan madde yüzünden dudakları şişince Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Kliniği’nde tedavi altına alındı.

Merve Keleş, dolgu iddialarını yalanlayan Soner G.’nin başka kişilere de göğüs, kalça dolgusu ve botoks yaptığını fakat bu şahısların utandıkları için ortaya çıkmadıklarını ileri sürdü.

İHA muhabirine açıklamalarda yer alan Keleş, “Bu kişinin dolgu yaptığı, botoks yaptığı bambaşka insanlarla tanıştım. Bu halk kendi yüzlerini göstermiyorlar lakin bana ulaştılar. Adli hak sürecinde benimle olacaklar. O kişiye aleyhinde artık yalnız değilim. O kişinin söylediklerinin hiçbirinin realite payı yoktur. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sıhhat Bakanlığı da bu işin peşini bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Adana Güvenlik Müdürlüğü’nün de bu işin içinde olduğunu biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

öte taraftan, suçlamaları kabul etmeyen Soner G. hakkında savcılık soruşturması sürüyor.

Elif Ayşenur Bay – Umutcan İşledici

