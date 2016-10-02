Düden Gölüne yaban kazları gelmeye başladı

Konya’nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü’ne kuzeyden göç eden yaban kazlarının gelmeye başladığı bildirildi.

800 hektar alana sahip Düden Gölü’nde, yaz mevsiminde havaların verimsiz geçmesi ve akarsuların kesilmesi sebebi ile takriben 300 hektarlık alanda bulunan düşük seviyedeki suda yaz boyu beslenmekte olan flamingolar yaşamlarını sürdürürken, kuzeyden göç eden ilk yaban kazları da göle gelmeye başladı. İlgililer, gölde yaşamakta olan flamingoların sayısında büyüme olduğunu, gölün, angut kuşları, ördek ve yaban kazlarına da daimi veya göç dönemlerinde ev sahipliği yaptığını belirtti.

Geçmiş yıllarda 178 türden değişik kalıcı ve göçmen kuşların barındığı Düden Gölü’nde su seviyesinin azalmasıyla kuşlar da gizli alanda yaşam mücadelesi veriyor.