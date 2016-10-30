Düğün hediyesi konak turizme kazandırılacak

YOZGAT (AA) – ALİ ÖZDEMİR – Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 1865 yılında Rum Nigola tarafından kızına düğün hediyesi olarak yaptırılan Küpçüoğlu Konağı’nın butik otele dönüştürülmesi için restorasyon çalışmalarına başlandı.

Çamlık Mahallesi orman yolu üzerinde bulunan, uzun yıllar hastane olarak hizmet veren, günümüzde ise Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kullanılan tarihi konak, turizme hizmet edecek.

Akdağmadeni Kaymakam Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, AA muhabirine, ilçedeki 14 tescilli eserden olan ve halk arasında “Küpçüoğlu Konağı” adıyla bilinen tarihi yapının restorasyonu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçede turizmin canlanması için tescilli eserlere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Abbasoğlu, “Küpçüoğlu Konağı’nın restorasyon çalışmaları için Kaymakamlığımız, 2014 yılında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne proje sundu. Bu yıl haziranda ihale işlemleri tamamlandı. Tarihi binamızı 180 günde, insanların tarihi havayı soluyabileceği butik otel veya misafirhane olarak ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Abbasoğlu, binanın aslına uygun restorasyonu için titizlikle çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Rum Nigola tarafından kızına düğün hediyesi olarak yapılan ve dönemin mistik havasına, mistik yapısına uygun inşa edilen binamızı eski özelliklerine döndürebilmek için yaklaşık 1 milyona lira harcamayı planlıyoruz. İnşallah restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 2017 yılı itibarıyla hizmete girmiş olacak. Tüm Akdağmadenli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Butik otelin turizme kazandırılabilmesi için Akdağmadeni Belediyesinin de desteğini aldıklarını aktaran Abbasoğlu, “Bu konuda Akdağmadeni Belediyesi de turizm çalışmalarını ön planda tutuluyor. Buraya turistlerin gelmesi, ilçede konaklayabilmesi için belli başlı yerleri tanıtmayı da hedefliyoruz.” diye konuştu.