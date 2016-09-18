Düğün salonundan Halisdemir'in kabrine geldiler

NİĞDE (AA) – Niğde’de dünyaevine giren Yasemin ve Hıfzı Ünsal çifti, düğün salonundan çıktıktan sonra, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in mezarına giderek dua etti.

Şehit Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Damat Hıfzı Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün salonundan Ankara’ya gitmek için ayrıldıktan sonra, yola çıkmadan önce Halisdemir’in kabrini ziyarete geldiklerini belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde Halisdemir’in büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Ünsal, “Bu kabirde yatan kahraman şehidimiz, o gece darbeye teşebbüs eden hainlere karşı dik durmasaydı belki bugün düğünümüzü huzur içinde özgürce yapamayacaktık. Şehit Halisdemir’e minnet borçluyuz.” diye konuştu.

Ünsal, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de ihanet odaklarının hedefi olduğunu ancak onları durduracak kahramanların da her zaman var olacağına inandığını belirtti.

Gelin Yasemin Ünsal ise şehit Halisdemir için tüm halkın dua ettiğine işaret ederek düğünden hemen sonra şehitliğe gelmesini “vatan sevgisi” olarak değerlendirdi.

