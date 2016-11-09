Düğün yapana balayı odası hediye

Türkiye’nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan’dan, 2017 yılında evlenecek olanlar için güzel haber geldi. Gaziantep’te ayrıca yaz, ayrıca de kış düğünlerinin gözde mekanı olan Şirehan, yeni evlenen çiftlere unutulmaz bir gece de yaşatacak. Şirehan’da nikah yapanlar, yeni evli çiftler için özel olarak düzenlenen Hürrem Sultan balayı odasında bir gece davetli edilecekler.

Tarihi İpekyolu üstünde yer alan Şirehan, buram buram tarih kokan yapısı, gizemli havası ve unutulmaz lezzetleri ile yerli ve yabancı konuklardan büyük ilgi görüyor. 1885 Yılında Halep Valisi Cemil Bey’in taliamatları ile yapılan Şirehan, Osmanlı dönemine ait en hoş kervansaraylar arasında yer alıyor.

Her mevsim gözde mekan

Her taşında bir tarih yazılmış olan Şirehan, yerli ve tanıdık olmayan turistlerin yanında düğün yapacak yeni çiftlerin de gözdesi haline geldi. Şirehan’ın otantik avlusunda yapılan yaz düğünleri gibi kış aylarında yapılan salon düğünleri de unutulmaz bir düğüne imza atmak isteyen çiftler tarafından seçim ediliyor. Tarihin, konforun ve lezzetin mekanı olan Şirehan Otel, yeni çiftlere en mutlu günlerinde rüya gibi bir düğün gerçekleştirmek için her türlü ayrıntıya büyük tartma veriyor.

Hürrem sultan balayı odası hediye

Şirehan Group Idare Heyeti Başkanı Eyyüp Kavas, nişan ve nikah gibi etkinliklerin insan hayatındaki tarihi günler olduğunu belirterek, “Bu tarihi günü, Gaziantep’in tarihi ve kültürünü yansıtan, neredeyse bir müzeyi hatırlatan, mistik ve otantik bir ortamda geçirmek isteyen çiftlerimizi Şirehan Otel’e bekliyoruz. 2017 yılı için nikah rezervasyonlarını almaya başladık. Üstelik çiftlerimize büyük bir sürprizimiz var. Önümüzdeki sene otelimizde düğün yapacak olan çiftlerimize, özel olarak düzenlenmiş olan Hürrem Sultan balayı odasında bir gecelik konaklama hediye edilecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

Her ihtiyaca özel salonlar

Gelin adaylarının nişan, kına ve düğünler için rüyalarını süsleyen Şirehan Otel’de her ihtiyaca özel salonlar bulunuyor. Nikah, nişan ve kına gibi gecelerin yanına, her türlü kongre, sempozyum ve toplantıya da galibiyet ile ev sahipliği yapan Şirehan Otel’de, 50 kişiden 600 kişiye değin bambaşka sayıdaki gruplar için 17 salon bulunuyor.