Düğün yolunda kaza: 26 yaralı

Ordu’dan Konya’ya düğüne gelen aileyi taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya Ankara karayolu Cihanbeyli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Konya’nın Seydişehir ilçesine nikah için geldikleri öğrenilen Mahmut Ali A. yönetimindeki 52 EN 727 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen minibüste bulunan 32 kişiden 26’sı yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acele Yardım ekibi sevk edildi. Sağlık Durumu ekipleri kadar yapılan birincil müdahalenin arkasında yaralılar ambulanslarla Konya’daki dağıtılmış hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.