Düğününden bir hafta önce bel fıtığı ameliyatı oldu

Söke ilçesinde kafe işleten Adil Bor uzun vakit bel ağrısı nedeni ile birçok kez doktora başvurdu. Her seferinde ilaç tedavisi ile ağrılarını birazcık olsun dindirmeye çalıştı. Nikah hazırlıklarını tamamladığı hafta bel ağrısına dayanamayıp Özel Medinova Hastanesi Beyin ve Asap Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Köseoğlu’na başvurdu.

Hastası hakkında veri veren Op. Dr. İbrahim Köseoğlu, “ Adil bey bana geldiğinde belindeki sancı nedeni ile ayakta duracak gücü yoktu. Tetkiklerini yaptıktan sonradan kendisine ameliyat olmasını önerdim. 1 hafta sora düğünü olduğunu söyleyip, ameliyat ile ilgili korkularını dile getirdi. Ne yazık ama bel fıtığı ameliyatı ile ilgili her kafadan bir ses çıkar, herkes bilgilendirmede bulunur ve bu bilgiler hastaları kararsızlığa düşürmektedir. Ameliyat hastanın daha fena olmaması ve geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara sebep olmaması nedeni yapılan bir çare yöntemidir. Adaletli Bey’e bu ameliyatı olmaz ise düğününde hiç hareket edemeyeceğini ve daha ileri ağrılar çekeceğini belirttim. O’da ameliyat olmayı kabul etti. Ameliyatımız epeyce başarılı geçti. Kendisini bir gün hastanemizde misafir ederek taburcu ettik” dedi.

Başarılı işlem sonrası taburcu olan Adil Bor ise, “Başta ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. İbrahim Köseoğlu ve ekibine fazla teşekkürler. Onca ağrıyı boşu boşuna çekmişim. Hiç korktuğum gibi olmadı. Hekim bey’i dinlemeseydim nasıl olursa olsun düğünüm burnumdan gelirdi. Ameliyattan 1 hafta sonradan düğünümde çok bakımlı hareket edip, oynayabildim. Bel ağrısı çeken hastalara eğer doktorları zorunlu görüyor ise dış çevrenin etkisinde kalıp başka yöntemlere başvurmamalarını, bilhassa doktorlarına güvenmelerini belirlemek isterim” diye konuştu.

Mehmet Barlas