Düğününü Sivas'ta yapan gurbetçilere bedava “balayı”

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, kentteki turizm potansiyelini artırmak için düğünlerini Sivas’ta yapan gurbetçilere bedava “balayı” tatili imkanı verileceğini belirtti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan habere göre, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan “Marka Kent Sivas Stratejisi Üst Kurul” toplantısında, kentin turizm alanında hızla öne çıkması ve atılacak adımlarla 4 mevsim ziyaretçi ağırlayabilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Gül, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik ‘Komşunu da Al Gel’ çağrısının ardından bizler de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kış aylarında misafirleriyle gelmeleri halinde Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yüzde 50 indirim yapacağız.” ifadesini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Sivaslıların varlığının kent için büyük potansiyel olduğunu aktaran Gül, “Düğünlerini Sivas’ta yapan gurbetçi vatandaşlarımıza da Sivaslı otel işletmecileri tarafından bir günlük ‘balayı’ odası hediye edilecek.” açıklamasında bulundu.

Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan ve Yeliz Yıldızhan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile bazı kurum ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.