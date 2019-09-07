Duman saran binada mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
ANKARA (AA) – Başkentte bir apartmanın deposunda çıkan yangından yükselen dumanın binayı sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608'inci Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı.
– Muhabbet kuşları kurtarılamadı
Apartmanın birinci katında oturan bir bina sakininin muhabbet kuşlarını dairesinde unuttuğunu söylemesi üzerine bir itfaiye eri eve girerek, kuşların kafesini dışarı çıkardı.
Bazı vatandaşlar, dumandan boğulan kafeste hareketsiz haldeki kuşları suni teneffüs yaparak yaşama döndürmeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.
Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine de sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
-
Duman saran binada mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
-
Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
-
Çubuk'ta turşu festivali
-
Kırıkkale'de minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı
-
Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
-
25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.