“Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadınları Defilesi”
ANKARA (AA) – Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Cumhuriyet Kadınları Defilesi"nde cumhuriyet kadınının tarzını yansıtan 35 farklı kıyafet ve bunlarla uyumlu aksesuar ile ayakkabı sergilendi.
TAV Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen defilede, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı, Kuyumculuk Takı Tasarımı ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü öğrencilerinin kreasyonundan oluşan kıyafetler tanıtıldı.
Defilede, el işlemesi ve iğne oyası kıyafetlerin yanı sıra özel tasarım aksesuarlar ve ayakkabılar da yer aldı.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, yaptığı açıklamada, her yıl öğretmenler ve öğrencilerin bir koleksiyon hazırladıklarını söyledi.
Bu yılki temayı "Cumhuriyet Kadınları" olarak belirlediklerini aktaran Gültekin, koleksiyon hazırlanırken geçmişten bugüne Anadolu'daki kadınların giydiği kıyafetlerden esinlenildiğini ifade etti.
Gültekin, kumaşların Ankara Üniversitesi atölyelerinde dokunduğunu belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nda bu etkinliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer de, havalimanında el emeği ürünlerin ilk kez bir defile eşliğinde sunulduğunu ve bu defileye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.
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