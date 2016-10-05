“Dünden Bugüne Kahraman Kazan” söyleşisi

ANKARA (AA) – Bürokrat Ankaralılar Derneğince (BADER), “Dünden Bugüne Kahraman Kazan” konulu söyleşi düzenlendi.

Hamamönü Kabakçı Konağında, “Hamamönü Söyleşileri” kapsamında düzenlenen etkinliğe, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, BADER Genel Başkanı İbrahim Taşkesti ve çok sayıda davetli katıldı.

Kazan Belediye Başkanı Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Kazan ilçesinin kurulduğu yıllardan itibaren savaşlarda gösterdiği mücadeleyi anlattı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde halkın adeta bir kahramanlık mücadelesi gösterdiğini ifade eden Ertürk, “Biz bu devletimize ve milletimize olan aşkımızı her zaman göstermişiz, Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi en modern ordulara ve silahlara karşı tankla topla değil, iman ve canla verdiği mücadelede, Çanakkale’yi geçilmez ve destansı kılan o şanlı ecdadın, yine İslam’ın sancaktarlığını yapan şanlı ecdadın torunları 15 Temmuz’da yeniden sahneye çıktı.” diye konuştu.

Millet olma bilincinin 15 Temmuz darbe girişiminde gösterildiğini belirten Ertürk, halkın bu mücadelede farklılıkları, hırsları bir kenara bıraktığını ifade etti.

Darbe girişimine direniş gösteren Kazan halkından övgü ile söz eden Ertürk, o gün vatandaşların “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” şuurunu yüreklerinde hissederek mücadele ettiğini belirtti.

Ertürk, Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 12 yıllık dönemde küçük bir Anadolu kasabasının marka şehir Avrupa kentine dönüşüm süreçlerini anlattı.