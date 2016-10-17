KAYSERİ (AA) – Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kayseri İl Başkanlığı üyeleri 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Karahan, burada yaptığı konuşmada Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine, ilk tepki gösteren derneklerden biri oldukları için gurur duyduklarını belirtti.

Türk milleti var oldukça Türk ordusunun da var olmaya devam edeceğini vurgulayan Karahan, şu bilgileri aktardı:

“Bizler, Türk milletinin evlatları olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparak, milletimize hizmet etme şerefine eriştik. Giydiğimiz üniformayı ve taşıdığımız millet sembolü sırmaları onurla taşıdık. Milletin ekmeğini yedik. Allah’a şükrettik. Üniformayı giydiğimizde ettiğimiz yeminimize sadık kaldık. Emekli olduktan sonra dahi ettiğimiz yemine sadakatimiz eksilmeden devam etmektedir. Devletimize, milletimize, vatanın bölünmez bütünlüğüne gelecek tehdit ve tehlikeler karşısında ettiğimiz yeminin gereğini tereddüt etmeden yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.”

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine de değinen Karahan, şöyle devam etti:

“15 Temmuz’da yıllarca içimizde gizlenip, Türk düşmanlarıyla birlik olup, vatanına ihanet edenlere karşı astsubaylar çok ciddi bir mücadele örneği göstermişlerdir. Şehitlerimiz çoktur. Şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve diğer tüm şehitlerimiz hayatını bu vatan için vermiş ve Türk tarihinde kahraman olarak yerini almıştır. Darbe girişiminde bulunan generali alnından vuran ve darbenin başarısız olmasına katkısı olan Ömer Halisdemir’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Aramızda pek çok Ömer Halisdemirler var. TEMAD olarak darbe girişimine Kayseri’de ilk tepkiyi veren ve çalışan askeri personeli uyararak milli iradeye sahip çıkan ilk sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu taşımaktayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinden çıkan ihanet ve darbe zihniyeti, geçmişte olduğu gibi, bu gün de Türk milleti tarafından kabul görmemiştir. Yüce Türk milleti, buna rağmen yasalara bağlı, vatanını canından çok seven Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ihanet edenleri ayırt etmiş, askerine ve silahlı kuvvetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmıştır.”