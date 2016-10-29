AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Türkiye’nin İstiklal Yürüyüşü” adıyla yürüyüş düzenledi. Şişhane Tünel’de toplanan yüzlerce partili genç, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ve ‘’Bir FETÖ miyav dedi, bütün vatan kükredi’’, “Hangi çılgın bize darbe yapacakmış şaşarım’’ yazılı pankartlarla İstiklal Caddesi’nden Galatasaray Meydanı’na yürüdü.

‘’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’’, “AK gençlik burada, FETÖ nerede’’ şeklinde slogan atan gençler, FETÖ’yü (Fetullahçı Terör Örgütü) protesto etti. Yürüyüşün gerçekleştirdiği alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, meydanda yer alan diğer gruplarla da karşılaşılmaması için itina gösterildi.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan yaptığı açıklamada, ’’Bugün burada AK Parti Gençlik Kolları olarak yaklaşık 5-6 bin kişiyle muhteşem bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşümüzün yegane amacı özgürce, müneffeh, adaletli ve hukuk düzeni içerisinde yaşadığımız bu vatanımızı bir kere daha özgürlüğümüz sahibi elde etmek vatanımızı sahip çıkmak. Bu konuda AK Parti Gençlik Kolları’nın düşey duruşunu demokrasiye adalete sahip meydana çıkan net duruşunu bir kere daha depreşmek için buradayız. Vatanımızı bizlere itimat eden, özgürlüğümüzü bizlere muhtemel kılan şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından 15 Temmuz şehit ve gazilerimize dek hepsini yadetmek için toplandık. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu yürüyüşe katıldı

7 madalyalı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Beyza Nur Avcı da, AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği yürüyüşe katıldı. Avcı, ülkesiyle gurur duyduğunu belirterek, “Bu ülkenin bu vatanın evladı olmaktan fazla mutluyum. Kibir duyuyorum. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz Darbe Girişimi’ndeki FETÖ’cüler bize kara bir gece yaşattılar. 15 Temmuz ile ilgili ATM’lerin, benzinliklerin önünde dururken ırk biz bu vatanın evladı olarak AK Gençlik olarak darbecilerin önünde durduk. Bunun için de çok mutluyum, gururluyum. Bu ülkenin bayrağını, marşını 70-80 ülkede yaşattığım için çok mutluyum” biçiminde konuştu.

öte taraftan merasim alanında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, 3 belirsiz kişi güvenlik görevlileri göre aranmak istendi. Kişilerin üzerinden maket silah çıkması üstüne şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Güvenilmez şahıslar ardındaki polis nezaretinde emniyete götürüldü.

Ufuk Kıvık