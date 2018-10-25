Dünya birincisi öğrencilere ödül
NİĞDE (AA) – Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Arjantin'de düzenlenen fuarda dünya birincisi olan öğrencilere altın hediye etti.
Şimşek, Arjantin'deki Uluslararası Expocytar 2018 Bilimsel Proje Fuarı'nda, Braille alfabesinin öğrenimini kolaylaştıran "I Learn Braille" isimli projeyle birinci sırayı elde eden Niğde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden Eren Şen ve Tufan Kutay Karadal ile danışman öğretmenleri Mehmet Özel ve Osman Aydoğar'ı makamında kabul etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın da bulunduğu ziyarette, öğrenciler, geliştirdikleri projeyi Vali Şimşek'e anlattı.
Vali Şimşek, proje ile 20 uluslararası, 60 ulusal takım arasında dünya birincisi olan ve 2019'da Kolombiya'da yapılacak bilim yarışmasına özel davet alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.
"I Learn Braille" projesinde, öğrencilerin 3D yazıcı ile hazırladıkları, materyal, arduino kart ve android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda geliştirdikleri yazılım, görme engelli bireylerin Braille alfabesini öğrenebilmelerini kolaylaştırarak daha eğlenceli hale getiriyor.
Proje, Universidad Nacional de La Plata Üniversitesinden öğretim görevlileri tarafından büyük ilgi görürken, öğrenciler ortak çalışma teklifi aldı. Ayrıca ulusal yarışma takımları da 3D teknolojisi için Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle ortak çalışma talep etti.
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