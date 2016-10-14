Dünya Çiftçi Kadınlar Günü

SİVAS (AA) – Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Dünya Çiftçi Kadılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaştıklarını ifade etti.

Kırsal kesimdeki kadınların, günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğunun çalışma şartlarını zorlaştırdığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

“Kadınlarımız, yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, kış için yakacak hazırlamaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de üstlenmektedir. Kırsal alandaki kadınlar, tarımsal faaliyetlerde ev işlerinin yanı sıra erkeklerle birlikte çalışmakta ve onlar kadar görev ve sorumluluk üstlenmektedirler. Özellikle son yıllarda, arazilerin küçüklüğü ve tarımsal gelirin düşüklüğü nedeniyle, erkek nüfusun tarım dışı alanlara yönelmesi, tarımda kadının önemini daha da artırmıştır. Çocuğundan evinden ayrı, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.”