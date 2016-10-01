ÇANKIRI (AA) – AK Parti Çankırı Kadın Kolları başkanlığı tarafından, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla resim etkinliği düzenlendi.

Ahmet Yesevi Meydanında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 30 çocuk, aileleri eşliğinde resim yaptı.

AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların yarının büyükleri, geleceğin güvencesi ve yöneticisi olduğunu belirten Yıldırım, “Onların mutluluğu her şeyden önemli. Son dönemde yaşadığımız kötü olaylardan çocuklarımızın da çok etkilendiğini düşünüyoruz. Onların mutlu olması adına yapılması gereken her şeyi kadın kolları olarak üstleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çocukların mutlu bir gün geçirmesini istediklerini vurgulayan Yıldırım, gün içerisinde sevgi evlerinde kalan çocukları da ziyaret edeceklerini belirtti.

Etkinliğe katılan velilerden Nurgün Çaycı da bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini dile getirdi.