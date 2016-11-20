KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Barosu, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla stant açtı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla baro olarak böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de ve dünyada hep çocuk istismarlarının ön plana çıkarıldığını belirten Çakır, “Amacımız bugün çocuklar gibi eğlenmek. Onların da böyle bir günü olduğunu hatırlatalım istedik. Bugün çocuklar için buradayız. Gelecekte mutlu çocukların yetişmesi için anne ve babalar ile bütün toplumun çocukları sevmesi ve kucaklanması gerekiyor.” diye konuştu.

Açılan stant da çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak, müzik eşliğinde oyunlar oynandı.