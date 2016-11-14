ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Eti Sosyal Bilimler Lisesi tarafından “Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla düzenlenen “Kahramanların Parmak Uçları” isimli etkinlik kapsamında, öğrenci ve velilere üzerinde uzun süre çalışılan anketler ve tiyatral gösterilerle diyabet anlatıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Okur, okullarında bulunan diyabet hastası 2 öğrencinin yaşadıklarının aileler ve öğrencilerle paylaşılması gerektiğini düşündükleri için böyle bir program hazırladıklarını söyledi.

Kendi çocuğunun da diyabet hastası olduğunu ifade eden Okur, “Okulumuzda 2 diyabetli öğrencimiz var. Kendi çocuğum da diyabet hastası. Hastalığa nasıl yakalanılmaz bilmiyorum ama yakalandıktan sonra neler yapılacağı ortada. ‘Kim korkar diyabetten’ diyerek hastalığın üstüne gidilmeli. Oğlum 22 yaşında ve yaklaşık 8 yıldır diyabet hastası. Artık nasıl yaşaması gerektiğini biliyor. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak bunlardan bazıları. Fakat zaten bunu sağlıklı insanlarımızın da yapması gerekiyor. O yüzden hastalıktan korkmak yerine onu yenmenin yollarını bulup uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşanılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Proje sorumlusu ve okulun İngilizce öğretmeni Ayşe Özer de diyabete dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırladıkları proje kapsamında ortaya güzel bir sunum çıkarttıklarını söyledi.

Diyabetin tip 1 ve tip 2 olarak ayrıldığını belirten Özer, şunları söyledi:

“14 Kasım, 1991’den bu yana Dünya Diyabet Günü olarak anılıyor. Toplumdaki duyarlılığı artırabilmek adına öğrenci ve velilerimize diyabeti anlattık. Okul içinde glikoz ölçümleri yaptık, eğitim günleri düzenledik, yemek tarifleri paylaştık, anketler yaptık. Öğrencilerimizle yaptığımız ankete göre insanlarımızın diyabet denilince akıllarına şeker hastalığının gelmesi güzel fakat diyabet sadece bu anlama gelmiyor. Hastalık, içinde bölünen bir yapıya sahip. Bizler projemize ‘Kahramanların Parmak Uçları’ ismini verdik. Çünkü zannediyorum ki hiç kimse her gün 4 defa parmaklarını delecek kadar kahraman olamaz. Yaptığımız her şey tip 1 diyabet hastalığına yakalanan çocuklarımız içindi.”

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gösteri de sunuldu. Bir şov programında “Eşofmanlı Şevket Hoca” olarak tanınan tiplemeyi canlandıran okul öğrencisi Barış Bilge, “Bu tiplemeyle diyabeti anlatmak çok hoşuma gitti. Hem güldürüp hem de düşündürerek diyabeti anlattık.” dedi.