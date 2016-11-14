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Dünya Diyabet Günü

– AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet eğitimi

14 Kasım 2016 Pazartesi, 17:20
Dünya Diyabet Günü

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KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlara yönelik eğitim verildiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ tahribatların anlatılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastanede vatandaşların ve hastaların bilgilendirilmesi için farklı etkinlikler gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Özgür Günay, diyetisyen Yasemin Taşdemir, Fizyoterapist Yusuf Şimşek tarafından hastanemiz eğitim salonunda diyabet eğitimi verildi. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla hastanemiz poliklinikler girişinde diyabet (şeker hastalığı) ile ilgili bilgilendirme standı kuruldu. Stantta sorumlu hemşireler Gülçin Oruç, İlknur Durna tarafından şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak, diyabet hakkında bilgi verildi ve el broşür dağıtıldı.”

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi diyabet

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