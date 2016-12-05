ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği, Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ve Karagöl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Sabahattin Horoz, dünya engelliler gününü kutlama ifadesinin yanlış olduğunu, onun yerine ‘farkındalık oluşturma’ denilmesi gerektiğini söyledi.

Horoz, “Burada kutlama değil sadece bizlerin farkında olmanız için bugün sizleri davet ettik. İnşallah bu konuda amacımıza ulaşırız.” dedi.

Engelli rampası olmadığı için sahneye izleyenlerin yardımıyla çıkarılan Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel’de, Türkiye’de engellilerin yaşadığı sorunları anlattı.

Engellinin ne olduğunu engelli kişiye anlatmak değil de engellilerin ve onlar için oluşan engellerin farkında olmak için faaliyetler yapılması gerektiğini vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

“Ülkemizde 9 milyon engelli var. Bu sayı aileleriyle birlikte 24 milyonu buluyor. Bu rakamlara inanmak mümkün değil. Ben 10 yaşındayken yanlış ameliyatla bu duruma geldim. On yaşında yattığım hastaneden 21 yaşında taburcu oldum. 21 yaşında okumayı öğrendim. Bir kızım, bir oğlum var. 27 yıldır evliyim. Sokakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sadece Türkiye’nin de meselesi değil, tüm dünyanın meselesi.”

Dernek olarak bugüne kadar 40 bine yakın tekerlikli ve akülü sandalye dağıttıklarını belirten Demirel, bu yıl da bin 500 adet dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdür Yardımcısı Bestami Erkoç da kurumlarının engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından engelli öğrenciler gösterilerini sundu. Etkinliğin sonunda 6 engelliye tekerlekli sandalye ve akülü araç hediye edildi.

Etkinlikler, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği, Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ve Karagöl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle düzenlendi.