KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyede düzenlenen programda konuşan Bahşılı Kaymakamı Harun Ersin Polat, Engelliler Günü’nü kutlayarak, engelli vatandaşlara sahip çıkılması ve onların sorunlarına çözüm bulunulmasının farkında olduklarını söyledi.

Engelliliğin bir kusur olmadığını ifade eden Kaymakam Polat, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Uyar ise, onları rencide etmeden daha güzelini yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, engelli vatandaşlarla birlikte olmaya ve her türlü engeli aşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şiirlerin okunduğu programda, engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa, AK Parti Bahşılı İlçe Başkanı Sadullah Duyar ve engelli vatandaşlar katıldı.