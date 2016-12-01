Dünya Engelliler Günü'ne doğru

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesindeki bir okulda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık çalışması yapıldı.

Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Bölümü öğretmenleri, Kahraman Köseoğlu İlkokulu’nda sınıfları gezerek her sınıfta farklı bir engeli uygulamalı olarak anlattı.

Gözleri bağlanarak resim boyaması istenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, çeşitli engellerle karşılaşan öğrencilerin nasıl hareket ettiğini öğrenmek, farkındalık oluşturmak için çalışmayı başlattıklarını belirtti.

“Bize engel yok, biz her yerdeyiz” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Ergen, “İnşallah, ümit ederim ki hiçbir öğrencimiz engelle karşılaşmasın ama engelle karşılaşan öğrencilerimize de toplum olarak yardımcı olmak insanlık görevidir.” diye konuştu.

Özel eğitim bölümü öğretmenlerinden Venhar Baz da “Önyargıyı, engelliye bakış açısını kırmak için buradayız.” dedi.

Farkındalık çalışmasının diğer okullarda da devam edeceği belirtildi.