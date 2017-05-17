ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle özel eğitim gören çocuklar ”Mucizenin İsmi Ol” adlı bir etkinlik düzenledi.

İlçenin tek özel eğitim sınıfına sahip olan Fatih Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen şenlikte özel eğitim gören çocuklar eğlendi.

İşaret diliyle İstiklal Marşı okuyan çocuklar, şarkı ve ilahiler söyledi, şiirler okudu, sema gösterisi yaptı.

Özel eğitim alan öğrencileri izlemeye gelen aileleri ve arkadaşları da alkışlarla destek olup, heyecanlarını paylaştı.

Şenliğin son bölümünde çocukların oynadığı Ankara yöresi oyun havalarına izleyenlerde eşlik etti.

Kaymakam Engin Aksakal ve beraberindekiler, daha sonra özel eğitim sınıfını ziyaret ederek, engelli çocukların yaptığı üç boyutlu resim çalışmalarını inceledi, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Bilge Ulukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramankazan’daki 23 okul içerisinde sadece kendi okullarında özel eğitim sınıfının bulunduğunu belirterek, sınıfta 14 özel çocuğun eğitim gördüğünü ve bu şenliği, kafalardaki engelleri kaldırmak ve toplumda bir farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.